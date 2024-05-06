Менее половины российских семей потратили в 2023 году маткапитал на жилье

45,6% российских семей в 2023 году потратили материнский капитал на покупку жилья. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на исследовании Института социального анализа и прогнозирования (ИнСАП) Президентской академии (РАНХиГС).

Отмечается, что в 2011 году наблюдалась обратная динамика. Тогда 97,4% семей израсходовали маткапитал на улучшение жилищных условий.

По данным исследования, порядка 650 тысяч человек в год оплачивает часть стоимости жилья за счет средств материнского капитала. Этот показатель не изменился и после 2020 года, когда государственная поддержка стала доступна при рождении первенца.

26 апреля сообщалось, что почти треть россиян планируют приобрести жилую недвижимость в текущем году (32%).

До этого стало известно, что в Карелии студенткам вузов, колледжей и техникумов, которые родят ребенка до 25 лет, выплатят по 100 тысяч рублей.

Ранее россиянам разрешили использовать маткапитал на реконструкцию таунхаусов.