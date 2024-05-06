ЦАХАЛ сообщил о поражении командного центра ХАМАС

Израильская армия сообщила, что поразила центр командирования ХАМАС, который якобы расположен в комплексе объектов Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в центральной Газе и использовался для атак на армию Израиля. Заявление опубликовано в Telegram-канале ЦАХАЛ.

В сообщении говорится, что в результате удара командный центр был выведен из строя. Также в заявлении сообщается, что ХАМАС якобы использовал центр для снабжения своих военных оружием.

5 мая движение ХАМАС заявило о заинтересованности в соглашении с Израилем по прекращению огня.

В этот же день сообщалось, что в США приняли решение приостановить поставку вооружения Израилю впервые с начала конфликта с палестинским движением ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее Си Цзиньпин назвал условие урегулирования конфликта в Палестине.