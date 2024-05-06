Мадуро заявил, что США готовят Гайану для нападения на Венесуэлу

Венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что США проводят милитаризацию в Латинской Америке и готовят Гайану для нападения на Венесуэлу, так же как Украину готовили против России. Об этом сообщает ТАСС.

Мадуро в беседе с министром обороны страны Владимиром Падрино Лопесом подчеркнул, что Гайану превратили в эпицентр угрозы миру в латиноамериканском регионе и в Венесуэле. По его словам, в Гайане были развернуты 12 баз ЦРУ и 14 секретных баз Южного командования вооруженных сил США. Глава государства дал обещание в «свое время» представить этому доказательства.

Мадуро отметил, что Вашингтон подготовил Гайану против Венесуэлы так же, как как раньше готовил Украину против России.

В свою очередь, вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что народы Латинской Америки и Карибского бассейна должны выступить против проводимой США милитаризации региона.

До этого Мадуро рассказал о тайных базах армии США в спорном штате Гайана-Эссекибо.

Ранее в Венесуэле приняли закон о присоединении спорного штата Гайана-Эссекибо.