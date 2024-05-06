Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мадуро заявил, что США готовят Гайану для нападения на Венесуэлу

Мадуро: США готовят Гайану для нападения на Венесуэлу

close
100%
Ariana Cubillos/AP

Венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что США проводят милитаризацию в Латинской Америке и готовят Гайану для нападения на Венесуэлу, так же как Украину готовили против России. Об этом сообщает ТАСС.

Мадуро в беседе с министром обороны страны Владимиром Падрино Лопесом подчеркнул, что Гайану превратили в эпицентр угрозы миру в латиноамериканском регионе и в Венесуэле. По его словам, в Гайане были развернуты 12 баз ЦРУ и 14 секретных баз Южного командования вооруженных сил США. Глава государства дал обещание в «свое время» представить этому доказательства.

Мадуро отметил, что Вашингтон подготовил Гайану против Венесуэлы так же, как как раньше готовил Украину против России.

В свою очередь, вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что народы Латинской Америки и Карибского бассейна должны выступить против проводимой США милитаризации региона.

До этого Мадуро рассказал о тайных базах армии США в спорном штате Гайана-Эссекибо.

Ранее в Венесуэле приняли закон о присоединении спорного штата Гайана-Эссекибо.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами