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Пожар на овощехранилище в Крыму потушен

В Крыму пожарные потушили овощехранилище

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Огонь на овощехранилище в Крыму полностью ликвидирован. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в Крыму», — уточнили в экстренных службах.

Днем 5 мая сообщалось, что пожар на этом складе достиг площади 800 кв. м.

До этого в пресс-службе МЧС России по Крыму заявили, что пожар, возникший на складе в крымском селе Белоглинка, полностью потушен.

Также на сайте ведомства говорится, что а случае пожара или появления дыма, немедленно нужно сообщить в пожарно-спасательную службу со стационарного телефона «01», с сотового «101».

Сообщив об огне, нужно выевсти в безопасное место взрослых и детей, больных и престарелых, оповестить соседей из ближайших домов и квартир. Пользуясь электрощитом на лестничной площадке или в квартире, отключите электроэнергию. Перекрыть подачу газа на кухне.

Не дожидаясь прибытия пожарных, нужно приступить к тушению пожара подручными средствами — водой из ведра, огнетушителями, мокрой плотной тканью и прочим.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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