В России появится платформа для автоматического предоставления соцподдержки

В России будет создана единая цифровая платформа для автоматизации предоставления социальной поддержки, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Его слова приводит ТАСС.

«Будет создана единая цифровая платформа, которая позволит автоматически предоставлять помощь всем, кто в ней нуждается», – заявил глава правительства.

Он добавил, что новая платформа позволит избежать «бумажной волокиты» при оформлении соцподдержки.

1 марта в России истек срок беззаявительной выдачи пособий на детей до трех лет, которая была введена из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Для продления льготы семьям вновь необходимо лично подавать пакет документов в компетентные органы.