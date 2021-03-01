В России появится платформа для автоматического предоставления соцподдержки

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Председатель правительства России Михаил Мишустин во время заседании Совета глав правительств СНГ в... Председатель правительства России Михаил Мишустин во время заседании Совета глав правительств СНГ в...
Председатель правительства России Михаил Мишустин во время заседании Совета глав правительств СНГ в...
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

В России будет создана единая цифровая платформа для автоматизации предоставления социальной поддержки, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Его слова приводит ТАСС.

«Будет создана единая цифровая платформа, которая позволит автоматически предоставлять помощь всем, кто в ней нуждается», – заявил глава правительства.

Он добавил, что новая платформа позволит избежать «бумажной волокиты» при оформлении соцподдержки.

1 марта в России истек срок беззаявительной выдачи пособий на детей до трех лет, которая была введена из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Для продления льготы семьям вновь необходимо лично подавать пакет документов в компетентные органы.