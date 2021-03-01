В России появится платформа для автоматического предоставления соцподдержки
Полина Рутковская
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В России будет создана единая цифровая платформа для автоматизации предоставления социальной поддержки, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Его слова приводит ТАСС.
«Будет создана единая цифровая платформа, которая позволит автоматически предоставлять помощь всем, кто в ней нуждается», – заявил глава правительства.
Он добавил, что новая платформа позволит избежать «бумажной волокиты» при оформлении соцподдержки.
1 марта в России истек срок беззаявительной выдачи пособий на детей до трех лет, которая была введена из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Для продления льготы семьям вновь необходимо лично подавать пакет документов в компетентные органы.
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