В метро Москвы появятся экраны с камерами видеонаблюдения

На 85 станциях московского метрополитена появятся новые мультимедийные экраны с камерами видеонаблюдения. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Эти экраны смогут распознавать быстрые движения, пересечения линий и тд.

Отмечается, что такие нововведения необходимы, в том числе, для дополнительного информирования пассажиров и трансляции рекламы. При этом эксперты уверяют, что камеры на мониторах смогут собирать информацию о людях для маркетинговых целей.

Согласно данным портала госзакупок, власти столицы потратят 932 млн рублей на покупку и установку 316 мультимедийных экранов с камерами, оснащенными функцией распознавания лиц.

В тендерной документации указано, что экраны будут показывать рекламу, сообщения метро, а также наблюдать за пассажирами. Заказчик будет определен 4 марта, все работы он должен завершить в декабре текущего года.