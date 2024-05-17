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Путин и Си Цзиньпин «очень подробно» обсудили Украину

Ушаков: Путин и Си Цзиньпин очень подробно обсудили Украину в формате тет-а-тет

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в формате «тет-а-тет» детально и подробно обсудили украинский конфликт. Об этом журналисту Павлу Зарубину заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Очень подробно. Один на один», — подчеркнул он.

До этого Си Цзиньпин счел, что необходимо создать механизм безопасности для урегулирования кризиса на Украине. Китайский лидер также сообщал, что готов поддерживать с Путиным тесный контакт.

Путин в ходе двусторонней встречи с китайским коллегой Си Цзиньпином заявил, что российское руководство ценит позицию КНР по ситуации на Украине.

Ранее Путин почтил память советских воинов, освобождавших Китай.

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