Путин и Си Цзиньпин «очень подробно» обсудили Украину

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в формате «тет-а-тет» детально и подробно обсудили украинский конфликт. Об этом журналисту Павлу Зарубину заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Очень подробно. Один на один», — подчеркнул он.

До этого Си Цзиньпин счел, что необходимо создать механизм безопасности для урегулирования кризиса на Украине. Китайский лидер также сообщал, что готов поддерживать с Путиным тесный контакт.

Путин в ходе двусторонней встречи с китайским коллегой Си Цзиньпином заявил, что российское руководство ценит позицию КНР по ситуации на Украине.

Ранее Путин почтил память советских воинов, освобождавших Китай.