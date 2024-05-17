Глава «Ростеха» рассказал о проблемах в экономике оборонки

У оборонных предприятий госкорпорации «Ростех» накопилось множество проблем в области экономики, заявил гендиректор корпорации Сергей Чемезов. Об этом он рассказал в интервью РБК.

По словам Чемезова, «Ростех» обеспечивает оружейные потребности российской армии в СВО на 80%, однако рентабельность производства составляет всего 2,28% в то время, как оптимальный показатель должен достигать 5-10%.

Гендиректор корпорации объяснил, что с текущей рентабельностью «Ростех» не может развиваться, и его предприятия находятся в состоянии «лишь бы выжить», если Минобороны не выделяет деньги на конструкторские и исследовательские работы.

Чемезов добавил, что намерен переговорить на эту тему с новым главой министерства Андреем Белоусовым, и выразил надежду, что тот, как экономист, поймет необходимость повышения рентабельности.

До этого президент РФ Владимир Путин объяснил, что назначил главой Минобороны Белоусова из-за увеличившихся расходов на военно-промышленный комплекс (ВПК) и безопасность.

Ранее в «Ростехе» разработали тепловизионный комплекс.