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Путин раскрыл детали переговоров с Си Цзиньпином

Путин и Си Цзиньпин накануне обсудили многоплановое сотрудничество России и Китая

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин заявил, что накануне подробно обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином перспективы многопланового сотрудничества и дальнейшего развития связей между странами. Об этом российский президент сообщил на открытии VIII Российско-китайского ЭКСПО в Харбине, его слова приводит РИА Новости.

«Перспективы дальнейшего развития такого тесного и многопланового сотрудничества подробно обсуждали только что на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином вчера вечером», — подчеркнул президент.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что лидеры России и Китая накануне в формате один на один «очень подробно» обсудили украинский конфликт.

Директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что отношения России и Китая расширяются и развиваются в глубину, взаимодействие двух стран является качественным образцом сотрудничества крупных государств.

Ранее Путин почтил память советских воинов, освобождавших Китай.

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