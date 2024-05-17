Путин заявил, что РФ углубит сотрудничество с Китаем в области высоких технологий

Россия и Китай будут углублять сотрудничество в сфере высоких технологий и инноваций, рассказал президент РФ Владимир Путин на открытии российско-китайского ЭКСПО и форума межрегионального сотрудничества. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы настроены последовательно углублять двустороннюю кооперацию в области высоких технологий и инноваций, объединять наши научные и исследовательские потенциалы», — сказал Путин.

По его словам, расширение сотрудничества нужно, чтобы КНР и Россия оставались конкурентоспособными в экономике будущего и занимали лидерские позиции.

16 мая Путин прибыл в Китай с официальным государственным визитом. Он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, которые длились почти 2,5 часа и были, по словам Путина, «исключительно насыщенными и содержательными».

В ходе переговоров стороны затронули и тему украинского кризиса. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. По словам дипломата, Китай продолжит играть конструктивную роль в продвижении политического урегулирования конфликта.

Ранее Путин пообещал льготы инвесторам из Китая.