Главе «Телеспорта» предъявили обвинение в мошенничестве

Генеральному директору и основному владельцу АО «Телеспорт Груп» Петру Макаренко официально предъявили обвинения в совершении преступлений по статьям «Злоупотребление полномочиями» и «Мошенничество». Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что информацию изданию подтвердил источник, близкий к министерству внутренних дел (МВД).

Обвинение выдвинули 15 мая. В документах отражены две статьи. Первая — «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере», вторая — «Злоупотребление полномочиями», повлекшее тяжкие последствия.

6 апреля Макаренко отправили под домашний арест на 30 суток, позже арест был продлен до 4 июня.

АО «Телеспорт груп» (TeleSport Group) – крупнейший в РФ оператор в сфере спортивного маркетинга. Компания занимается привлечением спонсоров для федераций и чемпионатов по различным видам спорта в РФ и других странах. Также «Телеспорт груп» выступает одним из обладателей прав на показ спортивных событий.

Ранее «Первый канал» выиграл суд у «Телеспорт груп».