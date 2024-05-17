Панарин вышел на 12-е место по передачам в плей-офф НХЛ среди россиян

В шестом матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» оказался сильнее «Каролины Харрикейнз».

Российский форвард Артемий Панарин по ходу игры отдал две результативные передачи. Это позволило ему набрать в общей сложности 37 передач и обойти в списке лучших ассистентов среди россиян Валерия Каменского, на счету которого 35 голевых пасов, заняв единоличное 12-е место в данном рейтинге.

Встреча прошла в Роли на арене «Пи-Эн-Си центр» и завершилась победой гостевой команды со счетом 5:3. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Крис Крайдер, оформивший хет-трик, а также Винсент Трочек и Баркли Гудроу.

У проигравшей команды отличились Мартин Нечас, Сет Джарвис и Себастьян Ахо. Российский форвард Андрей Свечников записал на свой счет две передачи, у защитника Дмитрия Орлова один голевой пас.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу «Рейнджерс». За право сыграть в финале Кубка Стэнли команда поспорит с победителем пары «Флорида Пантерз» — «Бостон Брюинз».

Ранее сообщалось, что нападающий московского «Спартака» Максим Цыплаков перешел в «Нью-Йорк Айлендерс».