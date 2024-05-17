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В Китае возникла заминка с допуском Шойгу на переговоры

«Ъ»: Шойгу не смог с первой попытки попасть в китайский парламент на переговоры

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Павел Бедняков/РИА Новости

Секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу не сразу пропустили в китайский парламент на российско-китайские переговоры из-за возникшей заминки. Об этом сообщает корреспондент газеты «Коммерсантъ» Андрей Колесников.

«Господина Шойгу не хотели вообще пускать в Дом народных собраний. Организаторов чем-то не устроил его значок, дающий право на проход, когда речь идет о членах делегации», — пишет Колесников.

Корреспондент уточнил, что руководителю российского Совбеза пришлось какое-то время ожидать снаружи здания китайского парламента, прежде чем заминка в документах была исправлена.

До этого помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина прошли хорошо.

Вечером 15 мая глава государства прибыл в Пекин в рамках своей первой зарубежной поездки после переизбрания. На следующий день президент РФ встретился с председателем КНР и провел отдельную встречу с премьером китайского Государственного совета Ли Цяном.

Ранее Путин заявил о массовом интересе китайцев к путешествиям по РФ.

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