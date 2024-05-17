Российский вратарь вышел в лидеры НХЛ по числу побед в 2024 году

В шестом матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» оказался сильнее »Каролины Харрикейнз».

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин провел на льду все 60 минут, отразив за это время 33 броска из 36 по собственным воротам, сумев принести своей команде восьмую победу в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли, что является лучшим показателем.

Всего Шестеркин сыграл 10 матчей, в которых отразил 92,3% бросков, заработав коэффициент надежности 2,4.

Встреча прошла в Роли на арене «Пи-Эн-Си центр» и завершилась победой гостевой команды со счетом 5:3. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Крис Крайдер, оформивший хет-трик, а также Винсент Трочек и Баркли Гудроу.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу «Рейнджерс». За право сыграть в финале Кубка Стэнли команда поспорит с победителем пары «Флорида Пантерз» — «Бостон Брюинз».

Ранее Артемий Панарин вышел на 12-е место по передачам в плей-офф НХЛ среди россиян.