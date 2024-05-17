Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский вратарь вышел в лидеры НХЛ по числу побед в 2024 году

Голкипер «Рейнджерс» Шестеркин вышел в лидеры НХЛ по числу побед в 2024 году

close
100%
Официальный сайт НХЛ

В шестом матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» оказался сильнее »Каролины Харрикейнз».

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин провел на льду все 60 минут, отразив за это время 33 броска из 36 по собственным воротам, сумев принести своей команде восьмую победу в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли, что является лучшим показателем.

Всего Шестеркин сыграл 10 матчей, в которых отразил 92,3% бросков, заработав коэффициент надежности 2,4.

Встреча прошла в Роли на арене «Пи-Эн-Си центр» и завершилась победой гостевой команды со счетом 5:3. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Крис Крайдер, оформивший хет-трик, а также Винсент Трочек и Баркли Гудроу.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу «Рейнджерс». За право сыграть в финале Кубка Стэнли команда поспорит с победителем пары «Флорида Пантерз» — «Бостон Брюинз».

Ранее Артемий Панарин вышел на 12-е место по передачам в плей-офф НХЛ среди россиян.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами