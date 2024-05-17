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Путин поблагодарил власти КНР за бережное отношение к истории

Путин: власти КНР хранят память о советских воинах-освободителях

Президент России Владимир Путин поблагодарил власти Китая и непосредственно жителей Харбина за бережное отношение к истории. Об этом пишет ТАСС.

Во время церемонии открытия VIII Российско-китайского ЭКСПО и IV Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству российский лидер отметил, что жители и власти КНР хранят память о советских воинах-освободителях и совместных страницах боевой славы, а также бережно относятся к общему историческому, культурному и духовному наследию.

Путин также возложил цветы к мемориалу советским солдатам и офицерам в городе Харбине.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что лидеры России и Китая накануне в формате один на один «очень подробно» обсудили украинский конфликт.

Директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что отношения России и Китая расширяются и развиваются в глубину, взаимодействие двух стран является качественным образцом сотрудничества крупных государств.

Ранее Путин раскрыл детали переговоров с Си Цзиньпином.

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