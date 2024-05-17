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Путин: Россия способна снабжать Китай светом и теплом

Путин: Россия способна снабжать китайскую экономику экологически чистой энергией

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова снабжать экономику Китая экологически чистой доступной энергией, теплом и светом. Об этом он рассказал в ходе выступления на открытии VIII Российско-китайского ЭКСПО в Харбине, передает РИА Новости.

«Россия готова и способна надежно и бесперебойно снабжать китайскую экономику, предприятия, города и поселки экологически чистой доступной энергией, светом и теплом», — заявил российский лидер.

Путин также заявил, что партнерство России и КНР надежно обеспечивает энергетическую безопасность, повышает уровень благосостояния народов двух стран.

16 мая Путин прибыл в Китай с официальным государственным визитом. Он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, которые длились почти 2,5 часа и были, по словам Путина, «исключительно насыщенными и содержательными».

В ходе переговоров стороны затронули и тему украинского кризиса. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. По словам дипломата, Китай продолжит играть конструктивную роль в продвижении политического урегулирования конфликта.

Ранее Путин почтил память советских воинов, освобождавших Китай.

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