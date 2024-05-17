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В НАТО не исключили, что отправят войска на Украину

Politico: в НАТО не исключают, что в конечном итоге направят войска на Украину

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Страны НАТО могут «в конечном итоге» отправить войска на Украину, по крайней мере, ради подготовки и поддержки военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

«Высокопоставленный представитель министерства обороны одного из союзников по НАТО сказал нашему корреспонденту Полу Маклири, что, хотя у них нет планов отправлять войска на Украину, они считают, что это произойдет «в конечном итоге», по крайней мере, в качестве подготовки и поддержки», — говорится в сообщении издания.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Отмечается, что из-за недостатка личного состава в ВСУ в Киеве украинские чиновники обратились к своим коллегам из США и НАТО «с просьбой помочь обучить около 150 000 новобранцев, чтобы они могли быть быстрее задействованы». США, пишет издание, отказались, однако председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун заявил, что «отправка инструкторов, возможно, неизбежна».

До этого председатель комиссии по гособороне парламента Эстонии Калева Стойческу не исключил отправку войск НАТО на Украину.

При этом также сообщалось, что планы НАТО по помощи Украине, которые будут обсуждаться на следующем саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне, не предполагают отправки военных сил.

Ранее экс-генсек НАТО рассказал, при каких условиях Украину можно пригласить в альянс.

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