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В России заявили о необходимости ограничить число китайских автомобилей

Глава Ростеха Чемезов: число китайских автомобилей в РФ необходимо ограничить

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Виталий Аньков/РИА Новости

Со стороны правительства России необходимо принимать меры для ограничения количества китайских автомобилей на российском рынке. Об этом в интервью РБК заявил глава Ростеха Сергей Чемезов.

«Здесь все равно ограничения какие-то нужно делать со стороны правительства. Без этого никак», — сказал он, отвечая на вопрос, как профицит машин из КНР на рынке РФ сказывается на продажах российских производителей.

До этого глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что китайские автопроизводители, предлагая большие скидки на свои машины, по сути «выдавливают» «АвтоВАЗ» в низкомаржинальный сегмент.

По его словам, китайские автопроизводители стали давать скидки 900 тыс. рублей на свои машины, поэтому зашли в сегмент автомобилей 1,5 до 2 млн рублей, в котором находится Lada Vesta.

Также Максим Соколов заявил, что китайские автомобильные бренды не заинтересованы в локализации производства своих автомобилей, а также ведут агрессивную ценовую политику. По его словам у некоторых восточных автомобильных брендов, пришедших в Россию, наблюдается дефицит запчастей. Сервисам же сложно заказывать детали для ремонта и обслуживания машин.

Между тем, председатель российской части Российско-китайского комитета мира, дружбы и развития Борис Титов заявил, что Россия предложила наладить производство китайских авто на своей территории.

Титов добавил, что на июль запланирована встреча с китайскими производителями для рассмотрения этого вопроса. По его словам, на мероприятие уже зарегистрировались свыше 40 компаний.

Ранее сообщалось, что выпуск российского автомобиля «Атом» начнется в 2025 году.

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