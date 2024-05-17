Путин пообещал льготы инвесторам из Китая

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова предоставлять экономические льготы и доступ к технологической базе инвесторам из Китая. Об этом он рассказал в ходе выступления на открытии VIII Российско-китайского ЭКСПО в Харбине, передает ТАССРИА Новости.

«Россия не только приветствует настрой китайского бизнеса на локализацию производств на нашей территории. Мы готовы предоставлять инвесторам из КНР экономические льготы, помощь и поддержку, а также доступ к уникальной российской технологической базе, нашим высококвалифицированным кадрам», — заявил российский лидер.

16 мая Путин прибыл в Китай с официальным государственным визитом. Он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, которые длились почти 2,5 часа и были, по словам Путина, «исключительно насыщенными и содержательными».

В ходе переговоров стороны затронули и тему украинского кризиса. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. По словам дипломата, Китай продолжит играть конструктивную роль в продвижении политического урегулирования конфликта.

Директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что отношения России и Китая расширяются и развиваются в глубину, взаимодействие двух стран является качественным образцом сотрудничества крупных государств.

Ранее Путин раскрыл детали переговоров с Си Цзиньпином.