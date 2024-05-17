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В Красноярске задержали экс-замминистра здравоохранения

В Красноярском крае экс-замминистра Москвину обвиняют в превышении полномочий

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Красноярске задержали бывшего заместителя министра здравоохранения Красноярского края Анну Москвину по обвинению в превышении должностных полномочий при покупке медицинского оборудования. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, в 2021 году в рамках национального проекта «Здравоохранение» подозреваемая заключила госконтракт на поставку медицинских изделий в соответствии со спецификацией.

Следователи считают, что обвиняемая знала, что поставленное медицинское оборудование стоимостью 98,5 млн рублей не соответствует спецификации к государственному контракту и не подлежит покупке за счет бюджетных денег. Однако Москвина согласовала оплату по контракту за счет субсидии и дала указание на оплату оборудования по контракту.

Также стало известно, что в 2022 году в рамках заключенного государственного контракта для нужд КГБУЗ «КГП № 7» в регион поставили рентгеновский стационарный аппарат, который стоил более 28 млн рублей.

В результате преступных действий обвиняемая причинила ущерб в размере более 126,5 млн рублей, отметили в ведомстве.

Женщину задержали, ей предъявили обвинение. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании ей меры пресечения.

Ранее стало известно, каким раритетным автомобилем владел задержанный генерал Минобороны Юрий Кузнецов.

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