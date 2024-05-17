«Рейнджерс» выбил «Каролину» из Кубка Стэнли

В шестом матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» оказался сильнее »Каролины Харрикейнз».

Встреча прошла в Роли на арене «Пи-Эн-Си центр» и завершилась победой гостевой команды со счетом 5:3. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Крис Крайдер, оформивший хет-трик, а также Винсент Трочек и Баркли Гудроу. Российский форвард Артемий Панарин по ходу игры отдал две результативные передачи.

У проигравшей команды отличились Мартин Нечас, Сет Джарвис и Себастьян Ахо. Российский форвард Андрей Свечников записал на свой счет две передачи, у защитника Дмитрия Орлова один голевой пас.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу «Рейнджерс». За право сыграть в финале Кубка Стэнли команда поспорит с победителем пары «Флорида Пантерз» — «Бостон Брюинз».

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс». Клуб из Лас-Вегаса в нынешнем плей-офф завершил выступление по итогам первого раунда, уступив «Далласу».

Ранее сообщалось, что нападающий московского «Спартака» Максим Цыплаков перешел в «Нью-Йорк Айлендерс».