Twitter расширит маркировку государственных аккаунтов еще на 16 стран

Социальная сеть Twitter со следующей недели будет маркировать государственные аккаунты еще в 16 странах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

В августе 2020 года такие отметки получили аккаунты из России, США, Франции, Великобритании и Китая.

«В среду, 17 февраля мы распространим подобные пометки на аккаунты стран G7 и на те страны, которые Twitter связывает с проведением государственных информационных операций», — говорится в сообщении.

Таким образом, маркировка появится в Канаде, Кубе, Эквадоре, Египте, Германии, Гондурасе, Индонезии, Иране, Испании, Италии, Японии, Саудовской Аравии, Сербии, Таиланде, Турции и ОАЭ.

Ранее стало известно, что в Twitter появится платный контент.