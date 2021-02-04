США могут увеличить расходы на кибербезопасность из-за хакеров

Администрация президента США Джо Байдена и Конгресс обсуждают выделение дополнительных средств на кибербезопасность из-за масштабной хакерской атаки на ведомства. Об этом сообщил министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас, пишет CNN.

«(В Конгрессе) выясняют, какие дополнительные средства могут быть направлены на обеспечение безопасности (в киберсфере)», — сказал Майоркас.

По его словам, ничто так не подталкивает к срочным и решительным мерам, как неблагоприятные происшествия.

В марте 2020 года хакеры взломали программное обеспечение Orion компании SolarWinds и распространили вирус среди пользователей. Среди пострадавших оказались правительственные организации и около 400 крупнейших компаний США.

Ранее Microsoft нашла следы еще одной группы хакеров, атаковавших SolarWinds.