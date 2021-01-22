В США закрыли проект по обеспечению доступа в интернет за счет воздушных шаров

Холдинг Alphabet, которому принадлежит компания Google, закрывает проект по обеспечению высокоскоростного доступа в интернет благодаря стратосферным воздушным шарам. Об этом заявил исполнительный директор другой компании холдинга Loon Алистер Вестгарт в социальной сети Medium.

По его словам, несмотря на привлечение множества партнеров, компания не смогла добиться уменьшения стоимости до того уровня, который бы позволил заниматься этим делом долгое время. Он отметил, что требовало больших затрат обеспечение доступа к труднодоступным и изолированным группам населения. Именно для этого и создавался изначально проект, однако ряд территорий оказались слишком труднодоступными даже для воздушных шаров.

Стратосферные воздушные шары с оборудованием для передачи данных на скорости до 20 Гбит/с должны были, будучи на высоте около 18 тыс. м, обеспечивать покрытием самые труднодоступные районы. Так, Loon удалось осуществить свой замысел в Пуэрто-Рико и Кении.

В компании ожидали, что технология привлечет и другие страны. Одним из минусов использования шаров стало то, что для них требуется солнечная энергия, поэтому сигнал поступал только в светлое время суток.