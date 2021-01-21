Соцсети оштрафуют за призывы подростков на несанкционированные митинги

Роскомнадзор оштрафует социальные сети за призывы подростков участвовать в несанкционированных митингах. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Роскомнадзор привлечёт к ответственности интернет-площадки за вовлечение подростков в противоправную деятельность», — говорится в заявлении.

Подчеркивается, что представители компаний приглашены на составление протоколов за распространение запрещенной информации.

В Роскомнадзоре также отметили, что участие в несанкционированных акциях в условиях пандемии может навредить жизни и здоровью.

Ранее стало известно, что МВД будет привлекать к ответственности тех, кто призывает граждан к участию в несанкционированной акции.