Лондонский суд отказал США в экстрадиции Ассанжа

Лондонский суд отказал властям США в экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, передает Associated Press.

Судья Ванесса Барайцер заявила, что Ассанж может покончить жизнь самоубийством, если его отправят в США.

Правительство США заявило, что обжалует это решение.

Минюст США выдвинул против Ассанджа 18 уголовных обвинений. Всего австралийцу грозит до 175 лет тюрьмы.

Сейчас Ассанж находится в британской тюрьме. До этого 7 лет он скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне.

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