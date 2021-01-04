Лондонский суд отказал США в экстрадиции Ассанжа

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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в полицейском автомобиле после ареста в посольстве Эквадора в... Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в полицейском автомобиле после ареста в посольстве Эквадора в...
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в полицейском автомобиле после ареста в посольстве Эквадора в...
Henry Nicholls/Reuters

Лондонский суд отказал властям США в экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, передает Associated Press.

Судья Ванесса Барайцер заявила, что Ассанж может покончить жизнь самоубийством, если его отправят в США.

Правительство США заявило, что обжалует это решение.

Минюст США выдвинул против Ассанджа 18 уголовных обвинений. Всего австралийцу грозит до 175 лет тюрьмы.

Сейчас Ассанж находится в британской тюрьме. До этого 7 лет он скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне.

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