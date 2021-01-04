Лондонский суд отказал США в экстрадиции Ассанжа
Ольга Якушева
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Лондонский суд отказал властям США в экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, передает Associated Press.
Судья Ванесса Барайцер заявила, что Ассанж может покончить жизнь самоубийством, если его отправят в США.
Правительство США заявило, что обжалует это решение.
Минюст США выдвинул против Ассанджа 18 уголовных обвинений. Всего австралийцу грозит до 175 лет тюрьмы.
Сейчас Ассанж находится в британской тюрьме. До этого 7 лет он скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне.
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