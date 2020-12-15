Facebook сообщила об удалении связанных с РФ аккаунтов

Американская компания Facebook сообщила, что за нарушение ее политики против иностранного вмешательства были удалены три сети аккаунтов, якобы связанных с Россией и Францией. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы удалили три отдельные сети, которые от имени иностранного или правительственного учреждения проводили скоординированную неаутентичную деятельность. Эти сети возникли во Франции и России и были направлены против многих стран в Северной Африке и на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении.

Всего компания удалила 358 аккаунтов, 161 страницу, 32 группы в Facebook и 32 аккаунта в Instagram.

Две из трех сетей были якобы созданы РФ и были направлены на ЦАР, Мадагаскар, Камерун, Экваториальную Гвинею, Мозамбик, ЮАР, Ливию, Судан и Сирию, подчеркнули в компании.

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