Илон Маск переехал из Калифорнии в Техас

Американский предприниматель Илон Маск сообщил о своем переезде из Калифорнии в Техас. Об этом он заявил в интервью The Wall Street Journal.

По словам Маска, работа над этим шагом велась в течение нескольких месяцев. Он также отметил, что власти Калифорнии начали воспринимать своих новаторов «как должное».

Ранее стало известно, что компания Илона Маска Tesla построит новый завод в Техасе. До этого предприниматель на фоне конфликта с властями Калифорнии угрожал перенести производство в Неваду и Техас. Причиной разногласий стал запрет властей округа Аламида на возобновление работы завода Tesla из-за вспышки коронавируса.

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