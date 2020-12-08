Илон Маск переехал из Калифорнии в Техас
Полина Рутковская
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Американский предприниматель Илон Маск сообщил о своем переезде из Калифорнии в Техас. Об этом он заявил в интервью The Wall Street Journal.
По словам Маска, работа над этим шагом велась в течение нескольких месяцев. Он также отметил, что власти Калифорнии начали воспринимать своих новаторов «как должное».
Ранее стало известно, что компания Илона Маска Tesla построит новый завод в Техасе. До этого предприниматель на фоне конфликта с властями Калифорнии угрожал перенести производство в Неваду и Техас. Причиной разногласий стал запрет властей округа Аламида на возобновление работы завода Tesla из-за вспышки коронавируса.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Поклонская предложила Илону Маску переехать в Крым
— Tesla построит новый завод в Техасе