Мясников предупредил об опасности наушников

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил, что наушники оказывают серьезный вред состоянию здоровье тех, кто ими пользуется. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1».

Доктор отметил, что безопасных наушников «не бывает». Однако он указал, что накладные наушники наносят меньше вреда.

«Безопасно — это 80 децибел, а в наушниках может быть и 100, и 120», — сказал Мясников.

Он подчеркнул, что после использования данного девайса в течение трех-четырех лет возникают проблемы со слухом. По его словам, к 50 годам серьезное ухудшение слуха отмечается у 25% населения развитых стран.

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