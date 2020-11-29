Мясников предупредил об опасности наушников
Антон Демидов
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Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил, что наушники оказывают серьезный вред состоянию здоровье тех, кто ими пользуется. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1».
Доктор отметил, что безопасных наушников «не бывает». Однако он указал, что накладные наушники наносят меньше вреда.
«Безопасно — это 80 децибел, а в наушниках может быть и 100, и 120», — сказал Мясников.
Он подчеркнул, что после использования данного девайса в течение трех-четырех лет возникают проблемы со слухом. По его словам, к 50 годам серьезное ухудшение слуха отмечается у 25% населения развитых стран.
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