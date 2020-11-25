«Яндекс» презентовал новую «Станцию Макс» с дисплеем

Компания «Яндекс» представила новую умную колонку — «Станцию Макс». Презентация устройства прошла в ходе онлайн-конференции Yet another Conference.

Как отмечается, она имеет LED-экран, пять динамиков, технологию Dolby Audio и способна поддерживать видео с разрешением 4К HDR. Общая мощность станции составляет 65 ватт.

В комплект устройства входит пульт с функцией приема голосовых команд. Он понадобится для переключения музыки, выбора фильма и регулировки звука.

Также в «Станцию Макс» встроен голосовой помощник «Алиса», который использует LED-экран. Таким образом ответы дополняются анимацией и выражает эмоции.

Уточняется, что предзаказ на колонку уже стартовал, к продажам онлайн и в магазинах она будет доступна с 1 декабря. На выбор покупателям предоставлены устройства в черном и сером цвете, в 2021 году они появятся в бордовом и темно-синем вариантах. На данный момент его стоимость составляет 16 990 рублей.

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