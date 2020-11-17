Эксперты зафиксировали рост числа кибератак на медучреждения по всему миру

Больницы и медицинские учреждения по всему миру все чаще становятся целью киберпреступников. Об этом говорится в пресс-релизе компании Check Point Research, поступившем в «Газету.Ru».

Специалисты в сфере IT-безопасности выяснили, что чаще всего сферу здравоохранения атакуют с помощью программ-вымогателей.

«Злоумышленники стремятся воспользоваться пробелами в системе безопасности организаций, которые пытаются поддерживать удаленную работу сотрудников. За последние три месяца стремительно растет число атак, вызванных троянами TrickBot и Emotet. Особенный рост отмечается в сфере здравоохранения», — объяснил глава российского представительства компании Василий Дягилев.

Число подобных атак на медчреждения в США в октябре увеличилось на 71% по сравнению с сентябрем. В странах Европы, Ближнего Востока и Африки — на 36%, а в государствах Азиатско-Тихоокеанского региона – на 33%.

Доля кибератак, направленных на российскую сферу здравоохранения, составляет 3% от всех атак. При этом одна из крупнейших медицинских компаний в России, пострадавшая от действий хакеров, была вынуждена заплатить выкуп в размере 50 тыс. долларов.

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