Названа дата похорон командира бригады «Эспаньола»

Церемония прощания с командиром добровольческой бригады «Эспаньола», военкором Станиславом Орловом (позывной «Испанец») пройдет в понедельник, 22 декабря, в Храме Христа Спасителя в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале военной организации.

В «Эспаньоле» уточнили, что церемония начнется в 11:30 в нижнем храме.

В организации также заявили, что родные и близкие Орлова пригласили всех желающих проститься с «Испанцем» и отдать дань уважения его памяти.

19 декабря в «Эспаньоле» сообщили о гибели Орлова. Там отметили, что в настоящее время правоохранители устанавливают точную причину и место его гибели, после чего будет опубликована официальная информация.

10 декабря Tsargrad.tv со ссылкой на источники сообщил, что военные блогеры Станислав Орлов и Алексей Живов были задержаны сотрудниками правоохранительных органов за торговлю оружием. Телеканал заявил, что информация не была подтверждена официальными источниками, а связаться с Орловым и Живовым не получилось.

На следующий день Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на дрессировщика Эдгарда Запашного написал, что руководитель «Эспаньолы» Орлов погиб. Позднее этот пост был удален в обоих источниках.

Ранее в «Эспаньоле» объявили о прекращении существования бригады в прежнем виде.