Набиуллина назвала дополнительный фактор укрепления курса рубля

Майнинг криптовалют является одним из дополнительных факторов укрепления курса рубля. Об этом сообщила в ходе пресс-конференции глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

По ее словам, оценить количественно влияние процесса получения криптовалюты в настоящее время затруднительно, ведь существенная его часть находится в серой зоне. При этом майнинг появился не в этом году.

«То есть нельзя укрепление курса связать именно с тем, что он как-то резко вырос. Он и существовал. Наверное, какое-то увеличение есть. Тем не менее майнинг является действительно одним из дополнительных факторов крепкого курса рубля», — отметила Набиуллина.

До этого замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что в России майнинг криптовалют стал значительной статьей скрытого экспорта, который влияет на валютный рынок и платежный баланс РФ. По словам Орешкина, его следует учитывать в платежном балансе страны. Он добавил: работа по внедрению оценок данных операций уже ведется.

Ранее в Киргизии обесточили все майнинг-фермы.