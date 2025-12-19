ЦБ не собирается отзывать свой иск к Euroclear

Набиуллина: ЦБ не будет отзывать свой иск к Euroclear из-за блокировки активов

Центральный банк Российской Федерации продолжит судебное разбирательство с зарубежными институтами в связи с блокировкой активов, несмотря на решение Европейского союза временно отказаться от конфискации замороженных активов ЦБ. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по завершении заседания совета директоров регулятора, пишет РИА Новости.

«Нет, мы пока не собираемся отзывать свои иски», — ответила Набиуллина, когда ее спросили о возможности отзыва иска к Euroclear и смягчения позиции по отношению к европейским банкам.

Глава ЦБ добавила, что регулятор изучает варианты защиты своих интересов в международных юрисдикциях.

15 декабря в Арбитражный суд города Москвы поступило исковое заявление Банка России к Euroclear на 18,17 трлн рублей (€195 млрд). В бельгийском депозитарии хранятся €180 млрд замороженных активов российского регулятора.

18 декабря премьер-министр Бельгии Барт де Вевер предупредил, что изъятие российских активов может спровоцировать ответные меры со стороны Кремля.

Ранее в Британии назвали «провалом» политику ЕС по конфискации активов РФ.