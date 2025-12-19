На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Арестович объяснил желание Трампа быстро завершить конфликт на Украине

Арестович: Трамп хочет закончить конфликт на Украине для войны с Венесуэлой
true
true
true
close
Кадр из видео/Ходят слухи/YouTube

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович в своем Telegram-канале заявил, что президент США Дональд Трамп хочет закончить конфликт на Украине в ближайшие дни, чтобы начать военную кампанию против Венесуэлы.

По его словам, перемирие на Украине является лишь частью большой стратегии американского лидера в рамках глобального противостояния с Китаем. На данный момент, по словам политика, глава Белого дома подготавливает почву, чтобы США выиграли гонку на длинной дистанции у Китая и России.

Для реализации задуманного, по мнению Арестовича, Трампу необходимо навести порядок в Западном полушарии в соответствии с доктриной Монро и перенести основные усилия в Индо-Тихоокеанский регион.

«В планах Трампа — закончить войну в Украине в течение ближайших дней, после чего переключиться на Венесуэлу», — рассказал он.

Бывший советник отметил, что интенсивность переговоров между США, РФ и Украиной говорит о том, что российская сторона серьезно намерена идти на примирение.

До этого профессор кафедры американских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Лазарь Хейфец заявил, что потенциальная война США с Венесуэлой значительно повлияет на мировую торговлю нефтью.

19 декабря Трамп заявил, что не исключает возможности войны с Венесуэлой.

Ранее Лукашенко предостерег США от вооруженного конфликта с Венесуэлой.

Все новости на тему:
Трамп угрожает Венесуэле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Чем заправлять и где хранить новогодние салаты, чтобы они дожили до конца застолья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами