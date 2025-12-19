Арестович объяснил желание Трампа быстро завершить конфликт на Украине

Арестович: Трамп хочет закончить конфликт на Украине для войны с Венесуэлой

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович в своем Telegram-канале заявил, что президент США Дональд Трамп хочет закончить конфликт на Украине в ближайшие дни, чтобы начать военную кампанию против Венесуэлы.

По его словам, перемирие на Украине является лишь частью большой стратегии американского лидера в рамках глобального противостояния с Китаем. На данный момент, по словам политика, глава Белого дома подготавливает почву, чтобы США выиграли гонку на длинной дистанции у Китая и России.

Для реализации задуманного, по мнению Арестовича, Трампу необходимо навести порядок в Западном полушарии в соответствии с доктриной Монро и перенести основные усилия в Индо-Тихоокеанский регион.

«В планах Трампа — закончить войну в Украине в течение ближайших дней, после чего переключиться на Венесуэлу», — рассказал он.

Бывший советник отметил, что интенсивность переговоров между США, РФ и Украиной говорит о том, что российская сторона серьезно намерена идти на примирение.

До этого профессор кафедры американских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Лазарь Хейфец заявил, что потенциальная война США с Венесуэлой значительно повлияет на мировую торговлю нефтью.

19 декабря Трамп заявил, что не исключает возможности войны с Венесуэлой.

Ранее Лукашенко предостерег США от вооруженного конфликта с Венесуэлой.