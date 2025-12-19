Над регионами России сбили 12 беспилотников ВСУ

Системы противовоздушной обороны (ПВО) за 10 часов сбили над российскими регионами 12 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

По информации оборонного ведомства, девять беспилотников сбили над Белгородской областью, еще по одному дрону уничтожили над территориями Брянской и Самарской областей, а также акваторией Черного моря.

В министерстве уточнили, что попытки атак произошли в период с 8:00 по 18:00 мск. Украинские войска задействовали беспилотники самолетного типа.

Утром 19 декабря в Минобороны РФ сообщили, что за ночь над регионами России средства ПВО ликвидировали 94 украинских БПЛА. По данным ведомства, 36 дронов были сбиты над территорией Ростовской области, 17 — над Белгородской областью, еще 15 — над Воронежской областью. Семь беспилотников уничтожили над акваторией Каспийского моря.

Кроме того, по шесть БПЛА перехватили над Самарской и Астраханской областями, пять — над акваторией Азовского моря. По одному беспилотнику было сбито над Курской областью и Краснодарским краем.

Ранее Путин рассказал о нехватке тяжелых БПЛА в России.