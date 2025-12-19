На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Над регионами России сбили 12 беспилотников ВСУ

Минобороны: системы ПВО сбили 12 дронов ВСУ над регионами России за 10 часов
Inna Varenytsia/Reuters

Системы противовоздушной обороны (ПВО) за 10 часов сбили над российскими регионами 12 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

По информации оборонного ведомства, девять беспилотников сбили над Белгородской областью, еще по одному дрону уничтожили над территориями Брянской и Самарской областей, а также акваторией Черного моря.

В министерстве уточнили, что попытки атак произошли в период с 8:00 по 18:00 мск. Украинские войска задействовали беспилотники самолетного типа.

Утром 19 декабря в Минобороны РФ сообщили, что за ночь над регионами России средства ПВО ликвидировали 94 украинских БПЛА. По данным ведомства, 36 дронов были сбиты над территорией Ростовской области, 17 — над Белгородской областью, еще 15 — над Воронежской областью. Семь беспилотников уничтожили над акваторией Каспийского моря.

Кроме того, по шесть БПЛА перехватили над Самарской и Астраханской областями, пять — над акваторией Азовского моря. По одному беспилотнику было сбито над Курской областью и Краснодарским краем.

Ранее Путин рассказал о нехватке тяжелых БПЛА в России.

