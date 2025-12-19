На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Калужской области мужчина зашел за девочкой в подъезд и надругался над ней

В Калужской области мужчина надругался над девочкой в подъезде
true
true
true

В Калужской области мужчину арестовали по подозрению в надругательстве над ребенком. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 17 декабря в городе Белоусово. По версии следствия, злоумышленник зашел в многоквартирный дом следом за девочкой и там надругался над ней.

Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали подозреваемого в городе Малоярославце. Ему предъявлено обвинение по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ — действия сексуального характера в отношении малолетней. Следователи ходатайствовали о заключении фигуранта под стражу и суд удовлетворил их требование. Прочие детали и обстоятельства случившегося на данный момент устанавливаются.

Ранее в Коми отчим изнасиловал дочь возлюбленной и пошел под суд.

