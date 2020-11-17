Россияне смогут оповестить об инфицировании COVID-19 в новом приложении

Минцифры России разработало приложение, позволяющее добровольно сообщать о заражении коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.

С помощью приложения заболевший сможет предупредить болезни — всем, кто контактировал c пользователем в течение последних двух недель, будет направлено уведомление. Отмечается, что приложение не будет собирать персональные данные.

«Самое важное — что использование приложения абсолютно анонимно и безопасно. Не требуется регистраций – достаточно его установить и активировать», — пояснили в ведомстве.

Там добавили, что установка приложения, как и информирование о факте заболевания, будет добровольным.

Предполагается, что оно заработает в ближайшее время.

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