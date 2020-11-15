В Молдавии сообщили о кибератаках на электронную систему ЦИК

Хакеры совершили многочисленные кибератаки на электронную систему Центральной избирательной комиссии Молдавии в день проведения II тура выборов президента, сообщил замглавы ЦИК Владимир Шарбан. Об этом пишет РИА «Новости».

Он отметил, что все кибератаки удалось отразить.

«Они не повлияли на избирательный процесс», — сказал Шарбан.

15 ноября в Молдавии стартовал второй тур президентских выборов.

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