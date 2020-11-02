Apple запустила заблокированную в РФ функцию

Владельцы часов Apple Watch Series 4 и более новых моделей в России смогут воспользоваться новыми функциями контроля за здоровьем сердца. Такое объявление сделали представители компании Apple в РФ, передает РИА «Новости».

Так, на этих устройствах станет доступно приложение (ЭКГ). Оно заработало еще в 2018 году, но было заблокировано в России. Используя такую функцию, пользователи смогут самостоятельно снимать электрокардиограмму с запястья, после чего сообщать ее результаты лечащему врачу.

В компании рассказали, что согласно распоряжению Росздравнадзора ВНИИМТ, приложения ЭКГ и данная функция не являются медицинскими устройствами.

Запуск этих функций в России состоится с выходом следующего обновления ПО вместе с iOS 14.2 и watchOS 7.1.

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