Сноуден подаст заявление на получение российского гражданства

Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден написал в Twitter, что подаст заявление на получение двойного, российско-американского, гражданства.

«После долгих лет разлуки с родителями у нас с женой нет ни малейшего желания расставаться с сыном. Вот почему в эту эпоху пандемий и закрытых границ мы подаем заявление на получение двойного гражданства США и РФ», — написал он.

В конце октября Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России.

Россия предоставила Сноудену временное убежище в 2013 году при условии, что он прекратит свою деятельность против США.

Ранее экс-сотрудник АНБ передал американским СМИ ряд секретных материалов о программах слежки разведслужб США и Великобритании в сети.

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