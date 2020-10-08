Apple просит о блокировке трех Telegram-каналов о Белоруссии

Американская компания Apple запросила у Telegram блокировку трех каналов в мессенджере, которые повествуют о событиях в Белоруссии. Об этом написал в своем Telegram основатель сервиса Павел Дуров.

Он отметил, что общее число подписчиков всех каналов составляет примерно 100 тыс. человек.

По его словам, причиной такого запроса стали публикации каналов, связанные с личными данными белорусских силовиков.

«Их беспокоит то, что публикация личной информации сотрудников правоохранительных органов и пропагандистов может спровоцировать насилие», — написал Дуров.

Предприниматель добавил, что хотел бы оставить каналы, однако предположил, что они в конечном итоге будут недоступны для пользователей iOS из-за политики Apple.

Ранее на белорусских Telegram-каналах появились личные данные силовиков, в том числе имя, адреса прописки, мобильные телефоны и служебные номера.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

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