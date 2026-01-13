Директор Долиной резко отреагировал на слухи об отмене ее концерта из-за непроданных билетов

Директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин отказался отвечать на вопрос об отмене концерта певицы из-за плохих продаж билетов. В разговоре с «Газетой.Ru» продюсер резко дал понять, что больше не будет давать комментарии о карьере артистки.

«Не будет ответа. Зачем звонить? Просто я вам сказал — ответов не будет», — заявил Сергей Пудовкин.

Слухи об отмене первого концерта Ларисы Долиной в 2026 году появились из-за плохих продаж билетов. Выступление в московском баре должно состояться 27 января, однако на данный момент выкуплено лишь 20% мест в зале. Продюсер Павел Рудченко делился, что организаторы могут отказаться от мероприятия, если поймут, что оно не окупится. Но пока никаких официальных заявлений об отмене не поступало.

Другой концерт Долиной «Юбилей на бис» тоже оказался под угрозой срыва. Директор артистки опровергает эту информацию, но на сайте Дома музыки уже указано мероприятие, которое заменило выступление исполнительницы. Вместо Ларисы Долиной на сцену выйдут Петр Дранга и Пелагея.

