Москвичей предупредили о рекордно высоком давлении

Позднякова: атмосферное давление в Москве в выходные достигнет рекордных значений
В предстоящие выходные атмосферное давление в Москве достигнет рекордных значений, достигнув 772 миллиметров ртутного столба. Об этом в своем Telegram-канале сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«В выходные дни 17 и 18 января над столичным регионом сформируется обширный антициклон. В Москве атмосферное давление повысится до 772 миллиметров ртутного столба, 1029,3 гектопаскалей», — уточнила она, отметив, что данные показатели станут рекордными.

По словам Поздняковой, рекорд максимального атмосферного давления для 17 января пока составляет 1028,9 гектопаскалей и был зафиксирован в 1979 году, а для 18 января максимально высокое атмосферное давление в Москве было в 2010 года и составляло 1028,5 гектопаскалей.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил, что с четверга в столице ударят морозы. Пик похолодания придется на выходные – в ночные часы в столице ожидается до -20 градусов, в области до -25 градусов. Днем температура воздуха будет колебаться от -15 до -18 градусов в Подмосковье и до -15 градусов в Москве.

Ранее метеоролог объяснила причину рекордного снегопада в Москве.

