Идею депутатов изменить статус классных руководителей назвали дилетантской

Учитель Ямбург выступил против идеи ГД изменить статус классных руководителей
Yuganov Konstantin/Shutterstock/FOTODOM

С российских классных руководителей нельзя снимать обязанности по преподаванию в пользу только наставничества, так как обучение и воспитание – это два связанных процесса, считает заслуженный учитель России Евгений Ямбург. В беседе с НСН он резко раскритиковал соответствующую идею депутатов.

Соответствующую инициативу выдвинул вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, призвав изменить рабочие обязанности классных руководителей. По его мнению, они должны получить статус наставников и отвечать только за воспитание, а от предметной нагрузки их следует освободить.

«Я расцениваю эту инициативу как непрофессиональную и дилетантскую, - - прокомментировал идею Ямбург. - - Настоящий классный руководитель и есть наставник, он с классом ходит в походы, в экспедиции и так далее. Однако если человек не ведет никакой предмет, он практически не видит ребят на уроке. Поэтому нельзя разделять обучение и воспитание».

Он призвал депутатов не мешать работе педагогов подобными инициативами, а доверить эту сферу профессионалам, подчеркнув, что в школах все строится не по должностям, так как основной акцент делается на воспитании личности. Каждый урок, по его мнению, должен быть не менее «мощным», чем внеклассная работа, а противопоставлять эти два направления друг другу нельзя.

До этого член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков заявил, что учителям не нужны никакие инструкции и рекомендации к тому, как следует задавать детям домашние задания. Комментируя соответствующие идеи депутатов Госдумы, он заявил, что вместо этого лучше решить не теряющую многие годы актуальность проблему загрузки преподавателей.

Ранее учителя посоветовали депутатам не вмешиваться в образование, а сосредоточиться на зарплатах.

