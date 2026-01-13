Размер шрифта
Подросток из Мариуполя задержан по подозрению в госизмене

ФСБ: 17-летний житель Мариуполя задержан по подозрению в работе на ГУР Украины
Andrew Angelov/Shutterstock/FOTODOM

В Мариуполе сотрудники УФСБ задержали 17-летнего местного жителя по подозрению в работе на военную разведку Украины (ГУР МО). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По версии следствия, молодой человек связался через мессенджер с представителями ГУР и по заданию кураторов собирал данные о расположении российских воинских частей в Мариуполе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ — Государственная измена.

До этого в Астрахани предотвратили попытку теракта, которую планировал 13-летний школьник. Уточняется, что мальчик с лета 2025 года собирал у себя дома компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и планировал совершить теракты на территории Астраханской области и Республики Дагестан. Школьник также создал канал в одном из мессенджеров, где хотел делиться информацией об изготовлении взрывных устройств. Действия подростка были пресечены сотрудниками полиции совместно с региональным управлением ФСБ. Уголовной ответственности подросток избежал, суд назначил ему арест на 30 суток.

Ранее в Барнауле молодые люди спалили вышку сотовой связи ради денег.

