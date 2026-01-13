Размер шрифта
В России не поверили словам Трампа о пошлинах против партнеров Ирана

Политолог Дудаков счел блефом слова Трампа о пошлинах против партнеров Ирана
Заявление президента США Дональда Трампа о введении 25% пошлин против стран, сотрудничающих с Ираном, не имеет под собой оснований. Такое заявление в беседе с News.ru сделал политолог-американист Малек Дудаков.

По его словам, Белый дом пытается «нащупать» меры, с помощью которых можно надавить на Иран. Возможны новые санкции, однако их перспективы «туманны» из-за и так очень жесткого отношения к Тегерану, заметил аналитик. Он также назвал военную эскалацию «инструментом напоследок».

«Пока действительно пытаются ввести новые дополнительные тарифы, хотя это все выглядит довольно странно. На текущий момент эти угрозы я бы рассматривал скорее, как блеф администрации Трампа», — заявил Дудаков.

По оценке политолога, сейчас Вашингтон не стремится к эскалации, учитывая необходимость увеличения военного присутствия на Ближнем Востоке. Это станет последним шагом, которого США хотят избежать, констатировал он.

Дудаков напомнил, что основные торговые партнеры ИранаКитай, ОАЭ и Индия. Аналитик считает, что США не будут вводить пошлины против Китая и вновь развязывать торговую войну. Кроме того, в отношении Индии у Вашингтона был неудачный опыт с тарифами, который пришлось «откатывать назад».

«В отношении Эмиратов, Катара и так далее я тоже не ожидаю введения жестких тарифов, учитывая, что это ключевые союзники США на Ближнем Востоке. Если эти они будут введены, то эти страны будут дрейфовать в сторону Китая», — констатировал Дудаков.

12 января президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон обложит пошлиной в 25% все страны, которые сотрудничают с Ираном. По его словам, любое сотрудничающее с Исламской Республикой государство будет платить пошлину в размере 25% на все осуществляемые с Соединенными Штатами сделки.

Ранее сенатор Грэм предложил Трампу ликвидировать верховного лидера Ирана.

