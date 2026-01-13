Размер шрифта
В России сделали бесплатными два генетических теста для будущих родителей

Эксперт Долгушина: будущие родители могут бесплатно сдать два генетических теста
Максим Захаров/РИА Новости

Генетические тесты на моногенные заболевания (ПГТ-М) и структурные хромосомные перестройки (ПГТ-СП) для будущих родителей с 2026 года стали бесплатными. Об этом сообщила ТАСС главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина.

По ее словам, такие тесты назначаются пациентам, у которых в ходе скрининга выявлен высокий риск рождения детей с наследственными заболеваниями. Как правило, это носители генных мутаций и хромосомных аномалий.

«С 2026 года ПГТ-М и ПГТ-СП включены в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи», — сообщила Долгушина.

До этого заслуженный врач РФ, член-корреспондент РАН Евгений Лильин заявил, что даже рождение с очень высокими интеллектуальными показателями не гарантирует ребенку, что он вырастет гением – для этого требуется поддержка из внешней среды. Медик пояснил, что уровень IQ определяет способности человека и позволяет сделать прогноз о его будущем, однако призвал не забывать, что высокий показатель – это еще не залог больших достижений. По словам Лильина, чтобы добиться хороших результатов, необходимо развивать талант ребенка в определенных условиях. Врач подчеркнул, что без этого даже из очень умного от природы ребенка гений не вырастет.

Ранее в России нашли способ выявить причины семи тысяч наследственных болезней.
 
