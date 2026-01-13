Размер шрифта
Бывший британский дипломат призвал Запад прекратить финансирование Украины

Экс-дипломат Прауд: странам Запада стоит отказаться от финансирования Украины
Страны Запада должны принять меры для завершения конфликта на Украине, а не оказывать финансовую помощь коррумпированным властям этой страны во главе с Владимиром Зеленским. Об этом на своей странице в социальной сети X написал бывший британский дипломат Иан Прауд.

Эксперт прокомментировал решение норвежского правительства выделить порядка $400 млн Киеву, которые будут потрачены на поддержание работы энергетического сектора и государства в целом.

«Конфликт на Украине должен закончиться, новое правительство должно быть избрано и коррумпированные члены режима Зеленского привлечены к суду», — отметил Прауд.

Экс-дипломат добавил, что его поразила способность лидеров европейских стран «не видеть леса за деревьями», если речь идет о поддержке Киева.

28 декабря 2025 года Зеленский в своем Telegram-канале опубликовал полное упреков сообщение, адресованное западным государствам. В посте он фактически обвинил зарубежных партнеров в финансовом саботаже. Украинский лидер обратил внимание, что Киеву не хватает оружия и систем противовоздушной обороны. По его словам, страна нуждается примерно в 700–800 млрд. При этом в какой валюте, Зеленский не уточнил.

Ранее в Венгрии финансирование Украины сравнили с выбрасыванием денег в бездонную бочку.

