Матвиенко поручила сенаторам следить за расследованием гибели младенцев в Кузбассе

Матвиенко: сенаторы будут следить за ходом расследования трагедии в Кузбассе

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам следить за расследованием гибели младенцев в Новокузнецке. Об этом сообщает ТАСС.

«Председатель Совета Федерации дала поручение комитету по социальной политике, а также сенаторам от Кемеровской области, внимательно следить за ходом проверки и ходом расследования в Новокузнецком родильном доме, досконально изучить все детали и при необходимости предложить законодательные инициативы, которые исключили бы в будущем возможность таких вопиющих случаев», — сказано в заявлении.

13 января в СМИ появилась информация о смерти девяти новорожденных в роддоме №1 в Новокузнецке. Сообщалось, что дети умерли в течение одной недели во время новогодних каникул. Позднее эти сведения подтвердил министр здравоохранения Кемеровской области Андрей Тарасов. Он подчеркнул, что в данный момент идет разбирательство.

Сейчас медицинское учреждение не принимает пациентов. Региональная прокуратура и управление Следственного комитета России организовали проверки в роддоме. Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности.

Как написал Telegram-канал SHOT, причиной гибели младенцев стала респираторная инфекция. Также родители заявили об острой нехватке персонала в учреждении.

Ранее глава Кемеровской области прокомментировал происшествие в новокузнецком роддоме.